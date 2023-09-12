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Kayky Brito: Delegado descarta novo depoimento de Bruno De Luca

Reação do apresentador após atropelamento chamou a atenção mas policial diz que ouvir o ator mais uma vez seria irrelevante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 17:59

As novas imagens da reação de Bruno De Luca após o atropelamento de Kayky Brito não serão suficientes para fazer com que a polícia colha um segundo depoimento dele. É o que afirma o delegado Angelo Lages, 16ª DP da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A informação havia sido divulgada pelo SBT e confirmada pela reportagem.
Bruno De Luca diz não ter saudade de atuar
Bruno De Luca estava presente durante o atropelamento do ator Kayky Brito Crédito: Marcus Leoni/Folhapress
Segundo o delegado, "é irrelevante para o caso um segundo depoimento dele". Além disso, afirma que a polícia só aguarda o laudo da velocidade do veículo que atropelou o ator para fechar o inquérito.
Novas imagens das câmeras de segurança mostram que De Luca atravessou a avenida e retornou ao quiosque após o atropelamento de Kayky na noite de 2 de setembro, na orla da praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Obtidas pelo programa Domingo Espetacular, da RecordTV, as imagens são uma versão estendida das que foram divulgadas anteriormente, que mostram o apresentador pondo as mãos na cabeça em desespero quando percebe que houve um atropelamento.
Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico e continua internado no hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro. Em outro ponto da câmera, o apresentador aparece indo até a parte de trás do quiosque para falar com funcionários.
Em nenhum momento ele presta socorro e vai embora. Em depoimento, De Luca afirmou que só foi tomar consciência de que era Brito o acidentado no dia seguinte.

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