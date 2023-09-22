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Motorista que atropelou Kayky Brito diz que recusou R$ 500 mil e não quer lucrar com a situação

"Já rejeitei mais de R$500 mil em propostas de publicidade", disse em vídeo. Após o incidente, Diones enfrentou críticas em relação ao selo de verificação em seu perfil no Instagram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 11:08

Diones Coelho da Silva, o motorista que atropelou o ator Kayky Brito, disse que rejeitou propostas que somavam mais de R$ 500 mil em publicidade em sua rede social. Em meio à crescente visibilidade após o acidente, ele afirmou que seu objetivo não é lucrar com a situação.
Motorista de aplicativo Diones Coelho faz desabafo nas redes sociais
Motorista de aplicativo Diones Coelho faz desabafo nas redes sociais Crédito: Reprodução
"Já rejeitei mais de R$500 mil em propostas de publicidade. Meu foco é falar do amor de Jesus", destacou.
Após o incidente, Diones enfrentou críticas em relação ao selo de verificação em seu perfil no Instagram. Ele esclareceu que a verificação foi uma estratégia para proteger seus seguidores de perfis falsos que solicitavam dinheiro em seu nome.
"Estavam criando 'fakes' e pedindo dinheiro. Fiz isso para que as pessoas identificassem o meu verdadeiro perfil", explicou.
Após o acidente, o motorista compartilhou em suas redes que estava passando por dificuldades financeiras. Ele lançou uma campanha de doações para consertar seu carro, estabelecendo uma meta de R$ 30 mil e ar mais de R$ 176 mil.

O ACIDENTE

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Imagens da câmera de segurança do estabelecimento em que o ator estava com amigos, sendo o ator Bruno de Luca um deles, mostram o momento exato do acidente.
No vídeo, é possível ver que o ator corria para atravessar a Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca. No trajeto, um primeiro carro quase o atropelou, quando o ator seguia para o seu carro, mas conseguiu frear a tempo. O mesmo não aconteceu com o segundo, quando Kayky tentava retornar ao quiosque.
O acidente aconteceu por volta da 1 hora da manhã. O autor do acidente era um motorista de aplicativo que transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos.
Após o atropelamento, Kayky recebeu assistência do motorista, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Após os primeiros atendimentos, o ator seguiu para o Hospital Copa DOr, onde permanece até o momento.

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