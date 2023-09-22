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Gusttavo Lima compra carro de luxo personalizado; veja vídeo

Carro, avaliado em R$ 13 milhões, foi enviado de uma concessionária em Belo Horizonte para o sertanejo em Goiânia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 13:28

O sertanejo Gusttavo Lima aumentou sua coleção de carros de luxo e, nesta terça-feira, 19, comprou um Rolls Royce Cullinan Performance Spofec Overdose Novitec. A informação foi confirmada por um dos sócios da concessionária que fez a venda, Fernando Duran, que posou ao lado do cantor em uma publicação no Instagram.
Gusttavo Lima comprou um carro de luxo avaliado em R$ 13 milhões
Gusttavo Lima comprou um carro de luxo avaliado em R$ 13 milhões Crédito: Instagram@fernando__duran
Segundo Fernando, o carro foi enviado da concessionária, localizada em Belo Horizonte, para o artista em Goiânia. "Já diz o ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo", brincou na legenda.
O sócio havia compartilhado um vídeo do momento em que recebeu o carro na concessionária no início de setembro. O automóvel é avaliado inicialmente em R$ 7 milhões, mas foi personalizado e chegou a R$ 13 milhões, conforme informações do g1, que disse ter ouvido uma das funcionárias da concessionária.
Segundo o portal, o modelo teve carroceria e para-lamas alargados para receber rodas especiais. O cantor também resolveu fazer um rebaixamento no automóvel.

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