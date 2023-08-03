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Babado!

Foto de Gusttavo Lima viraliza entre internautas por causa de pernas finas do cantor

Sertanejo postou clique tomando sol de shorts que teve repercussão nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 14:42

Gusttavo Lima postou clique que repercutiu entre internautas
Gusttavo Lima postou clique que repercutiu entre internautas Crédito: Instagram @gusttavolima
Gusttavo Lima está na boca dos internautas desde a última quarta-feira (2), quando compartilhou uma foto descontraída no Instagram. A imagem, porém, repercutiu por outro motivo: as pernas do cantor.
Nas redes sociais, o clique viralizou e foi motivo de graça para alguns. "Medo de ir na cozinha de madrugada beber água e encontrar as canelas do Gusttavo Lima", escreveu um usuário que se identifica como Kaliel.
O ex-BBB e sertanejo Rodolfo, da dupla com Israel, entrou na onda. "É, nego duro. A gente pode fazer o que for, nossas canelas não engrossam não", escreveu ele.
Já outro perfil nas redes comentou: "Mãe, posso dormir com você? Eu estou com medo da canela do Gusttavo Lima", comentou Kessely.

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