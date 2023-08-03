Foto de Gusttavo Lima viraliza entre internautas por causa de pernas finas do cantor

Gusttavo Lima postou clique que repercutiu entre internautas Crédito: Instagram @gusttavolima

Gusttavo Lima está na boca dos internautas desde a última quarta-feira (2), quando compartilhou uma foto descontraída no Instagram. A imagem, porém, repercutiu por outro motivo: as pernas do cantor.

Nas redes sociais, o clique viralizou e foi motivo de graça para alguns. "Medo de ir na cozinha de madrugada beber água e encontrar as canelas do Gusttavo Lima", escreveu um usuário que se identifica como Kaliel.

O ex-BBB e sertanejo Rodolfo, da dupla com Israel, entrou na onda. "É, nego duro. A gente pode fazer o que for, nossas canelas não engrossam não", escreveu ele.