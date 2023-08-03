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Fim de um ciclo

Caio Blat anuncia saída da Globo após 25 anos e nova série da HBO

Ator afirma que ainda deve colaborar com o canal em trabalhos como uma adaptação de 'Grande Sertão: Veredas'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 09:39

O ator Caio Blat
O ator Caio Blat Crédito: Reprodução/Instagram/@caio_blat
Caio Blat anunciou sua saída da TV Globo nesta quarta-feira (2) por meio de seu perfil no Instagram. O ator trabalhou na emissora nos últimos 25 anos.
"Esta semana encerro um ciclo de 25 anos contratado na Rede Globo", escreveu. "Toda uma vida! Só tenho gratidão e sensação de dever cumprido. Guardarei para sempre muitas lembranças lindas e muitos amigos queridos."
Blat confirmou uma nova parceria profissional, com a HBO, em um projeto do canal com seus amigos na equipe de desenvolvimento. O nome da produção não foi informado.
O ator também garantiu que deve continuar colaborando com a Globo, além de se dizer aberto a oportunidades futuras com a emissora. "Ao mesmo tempo, tenho projetos ainda para lançar na Globo, como o 'Grande Sertão: Veredas', que vai virar série em breve."
Blat trabalhou com a Globo em diversos projetos, incluindo novelas como "Mundo da Lua", de 1991, "Éramos Seis", de 1994, "Da Cor do Pecado", de 2004, e "Caminho das Índias", de 2009. Recentemente, ele também esteve no folhetim "Travessia" e na série "Carcereiros", esta uma produção do Globoplay.

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