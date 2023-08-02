Fernanda Lima expõe defeitos de Rodrigo Hilbert: "Ansioso e conservador"

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima: mulher citou os "defeitos" do maridão em entrevista Crédito: Reprodução Instagram/@marinabaggio_

A relação entre Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert gera muitos comentários nas redes sociais, especialmente pelas diversas habilidades do ator. Vira e mexe, internautas se surpreendem com as habilidades dele, que até criaram uma fama de "faz tudo".

Apesar da dedicação, a apresentadora ressalta que o marido possui sim defeitos, mas que ela consegue contorná-los. Os dois estão juntos há 17 anos e são pais dos gêmeos João e Francisco, de 15 anos, e Maria Manoela, de 3.

"O Rodrigo é bem ansioso e eu bem orgulhosa. Mas vamos bem juntos porque eu o acalmo e ele quebra meu orgulho. Outra coisa: eu sou super pontual e ele está sempre em cima da hora. Aí ele me relaxa e eu o coloco na linha. E eu acho que ele come um monte de tranqueira que eu evito. Aí ele come melhor e me tira do trilho", disse ela em entrevista à revista 29 horas.

Segundo ela, os dois também discordam muitas vezes quanto à educação dos filhos, já que Rodrigo é mais conservador e ela mais flexível.

Fernanda ainda disse que, se a casa da família fosse uma empresa, ela seria a gerente do RH, já que é quem mais escuta e acolhe os filhos e não descansa até todo mundo estar dormindo. Rodrigo fica encarregado do refeitório, das compras da semana e dos pagamentos mensais.