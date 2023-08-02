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Ex-BBB Patrícia Leitte revela que sofreu aborto espontâneo

Influencer que participou do BBB-18 contou que engravidou em maio, mas pouco depois perdeu o bebê
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 12:10

Ex-BBB Patrícia Leitte revela que sofreu aborto espontâneo
Ex-BBB Patrícia Leitte revela que sofreu aborto espontâneo Crédito: Reprodução/Instagram/@patricialeitteoficial
A ex-BBB Patrícia Leitte desabafou no Instagram nesta terça-feira, 1, sobre a interrupção espontânea de uma gravidez em maio deste ano. Em duas publicações, a influencer que se denomina "coach" na bio da rede social lamentou a perda do bebê que esperava. Em um dos posts ela aparece em vídeo conferindo um teste de gravidez e comemorando o resultado positivo. Entretanto, na sequência ela mostra ter sofrido um sangramento que durou alguns dias.
No mesmo vídeo ela indica ter tomado remédios para estancar a hemorragia e depois novo teste sinalizando não estar grávida. "Só agora me sinto bem para falar sobre essa perda! Deus sabe todas as coisas! Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor!", escreveu Patrícia na legenda do post. Ela participou da edição número 18 do reality da Globo.
Marido da influencer, o médico Lucas Teixeira comentou a publicação. "Que momento difícil para mim e para minha esposa", lamentou.

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