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Bônus de fim de turnê

Taylor Swift presenteia caminhoneiros que carregam equipamentos de sua turnê com US$ 100 mil cada

Músicos, dançarinos e técnicos também foram agraciados com bônus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 11:11

Taylor Swift para o 65º Grammy, em 2023
Taylor Swift para o 65º Grammy, em 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Taylor Swift demonstrou sua gratidão com a equipe de produção da "The Eras Tour". Segundo fontes próximas à artista, Taylor presenteou cada caminhoneiro que trabalha na turnê com um bônus de US$ 100.000 (cerca de R$ 480 mil), como forma de reconhecimento pelo trabalho e dedicação ao transportar o equipamento dos shows.
A informação foi confirmada pelo TMZ durante a apresentação do último sábado (29), em Santa Clara, Califórnia, EUA, quando Taylor entregou pessoalmente os cheques de bônus aos cerca de 50 caminhoneiros que fazem parte da equipe. A soma total do gesto generoso ultrapassa a marca dos US$ 5 milhões (cerca de R$ 24 milhões).
A iniciativa de Taylor é considerada um "bônus de fim de turnê", já que a etapa nos EUA está próxima de seu encerramento, antes de a cantora seguir para uma série de apresentações no México.
A turnê da artista pop tem sido um verdadeiro fenômeno, alcançando US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,8 bilhões) em vendas. Além dos caminhoneiros, outros membros da equipe de produção - como músicos, dançarinos e técnicos - também foram agraciados com generosos bônus. Os valores não foram divulgados.

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