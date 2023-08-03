Carolina Dieckmann posa ao lado de José Loreto após polêmica com Eslovênia

José Loreto ao lado de Sheron Menezzes e Carolina Dieckmann Crédito: Instagram @loracarola

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção dos internautas ao compartilhar uma foto, nesta quarta-feira (2), ao lado dos atores José Loreto e Sheron Menezzes nas redes sociais. O trio está no elenco de "Vai na Fé", atual novela das 19h da Globo.

Ao publicar o registro, Carolina aproveitou a oportunidade para alfinetar boatos recentes ao redor de Loreto. "Postando essa foto roubada do Zé por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca, que eu tô feliz demais!!! Beijão pra geral", escreveu ela.

A declaração da atriz surge após recentes polêmicas. Recentemente, o ator foi alvo de comentários após Lucas Bissoli, ex-participante do Big Brother Brasil, afirmar que Loreto teria dado em cima de sua namorada, Eslôvenia Marques.