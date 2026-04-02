Samira revela informação privilegiada para Ana Paula e Milena

Ana Paula e Samira recebem prêmio dado por ação de Big Fone no BBB 26 Crédito: Reprodução BBB

A sister Samira Sagr deu o que falar nas redes nesta quarta-feira (1º) no BBB 26 (Globo). A gaúcha passou o dia espalhando uma mentira para os outros jogadores. Pouco antes da prova do líder, à noite, porém, ela resolveu contar a verdade para Ana Paula Renault.

A gaúcha recebeu, na noite de terça-feira, a informação de que o anjo da semana seria autoimune. Ela se ofereceu para contar a novidade para Ana e Milena Moreira, contanto que elas não falassem para Juliano Floss. Por conta da condição, as sisters recusaram.

No dia seguinte, porém, Samira comentou em sua mensagem no raio-x, logo após acordar, que estava com vontade de movimentar a casa e falar que quem ganhasse o anjo iria imunizar uma pessoa, mas estaria no paredão.

Ela contou a mentira para as aliadas, mas também fez com que a informação falsa repercutisse com o resto dos habitantes da casa. "O Tadeu falou para mim: 'você faz o uso que quiser dessa informação', aí eu peguei e soltei lá no quarto. Vamos ver quem tem coragem de ganhar", comentou.

Pouco antes da prova do líder, perto das 22h30, porém, a gaúcha decidiu abrir o jogo com Ana Paula e contou para a sister a informação verdadeira, mas pediu para que a mineira deixasse as outras pessoas da casa acreditando na mentira.

"Deixa a pessoa pensar, entendeu? Hoje é o dia da mentira e falei no raio-x. [...] Só que pesei a mão porque vocês estavam levando muito a sério", declarou a sister enquanto Ana Paula ria da situação.