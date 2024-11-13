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Rolê aleatório

Ronaldinho Gaúcho vai participar da COP-29

Ex-jogador posta vídeo em avião e marca empresário petroleiro do Azerbaijão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 09:37

Ronaldinho Gaúcho
Ronaldinho Gaúcho Crédito: Reprodução @Ronaldinhogaucho
Ronaldinho Gaúcho vai participar da 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP29.
O ex-jogador contou a novidade em seu perfil no Instagram. Ele postou um "story" dentro de um avião particular dizendo: "Olá, Baku, nos vemos em breve, já já estou aí".
Baku, capital do Azerbaijão, sedia o evento, que começou na última segunda-feira (11) e vai até o dia 22 de novembro. No vídeo, Ronaldinho marcou o empresário Adnan Ahmadzada, ex-executivo da Socar, estatal de petróleo do Azerbaijão.
Desde que se aposentou, em 2016, Ronaldinho tem participado de vários eventos pelo mundo como representante de diversas marcas. Desde o mês passado, por exemplo, ele é embaixador da cidade de Miami para a Copa do Mundo de 2026.

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