Rodrigo Simas diz ter demorado a entender que era bi e que temeu pelo fim da carreira

Em entrevista, Rodrigo Simas falou sobre amor, machismo e sexualidade Crédito: Reprodução/ Instagram@simasrodrigo

Convidado do programa Na Piscina com Fê Paes Leme (GNT), o ator Rodrigo Simas fez algumas revelações importantes com relação à intimidade. Casado com Agatha Moreira e declaradamente bissexual, Simas disse que temeu pelo fim da carreira antes de dizer a todos sobre sua orientação sexual.

"Eu demorei para entender que eu era bi por não saber que tudo bem ser bi. Não é ficar em cima do muro, entendeu? Que é uma orientação sexual e está tudo certo", começou.

"Era um lance que eu tinha, há dez anos, por exemplo, de: 'Sou gay. Ah, não, sou hétero. Ah, não posso ser por causa da minha profissão, não vou ter mais papel'", completou o ator, que poderá ser visto como um dos filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira) em "Renascer" (Globo).