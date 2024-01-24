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Premiação

'Decepcionante', diz America Ferrera sobre Margot Robbie e Greta Gerwig 'esnobadas' no Oscar

Estrela de 'Barbie' fala sobre indicação ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2024 às 09:32

Cena do filme Barbie, em cartaz nos cinemas do Estado
Cena do filme Barbie Crédito: Warner Bros
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na manhã desta terça-feira (23) os indicados ao Oscar 2024. "Barbie", um dos filmes mais comentados do ano, foi considerado "esnobado" pela academia ao não receber indicações para Margot Robbie, a personagem principal, e Greta Gerwig, diretora.
Do elenco de "Barbie", America Ferrera e Ryan Gosling foram indicados aos prêmios de melhores coadjuvantes. A atriz disse estar feliz com a indicação, mas também expressou sua decepção com o "boicote" às colegas em entrevista à Variety.
"Fiquei extremamente desapontada por elas não terem sido indicadas", disse a atriz. "Greta fez quase tudo que um diretor poderia ter feito para merecer isso. Criar este mundo e transformar algo que não tinha valor para a maioria das pessoas em um fenômeno global", completou.
"O que Margot alcançou como atriz é realmente inacreditável", disse ela. "Talvez as pessoas tenham se enganado ao pensar que o trabalho parece fácil, mas Margot é uma mágica como atriz", elogiou Ferrera.
A atriz contou como reagiu no momento que soube de sua indicação, sozinha, enquanto o marido, Ryan Piers Williams, levava os filhos à escola: "Houve um momento em que eu não tinha certeza se tinha inventado. E então meu telefone começou a tocar, então imaginei que devia ter ouvido direito". Ela disse que recebeu uma ligação das amigas Blake Lively, Amber Tamblyn e Alexis Bledel, elenco de "Quatro Amigas e um Jeans Viajante".

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