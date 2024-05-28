Rodrigo Lombardi aceita convite e será grande vilão de próxima novela das nove da Globo

Rodrigo Lombardi será novo vilão da próxima novela das nove Crédito: Globo / Manoella Mello

A Globo acertou quem irá substituir o ator Murilo Benício em "Mania de Você", próxima novela das nove da emissora. Rodrigo Lombardi fará o grande vilão da trama e formará par com Adriana Esteves na produção.

Lombardi foi a primeira opção desde o início. A ator precisou cancelar uma viagem particular que tinha durante o período de gravação da trama para aceitar o trabalho, o que só foi resolvido nesta segunda-feira (27). O convite foi feito por Carlos Araújo, diretor artístico da trama.

Será a primeira novela de João Emanuel Carneiro que Rodrigo Lombardi atua. É seu retorno aos folhetins. Sua última novela foi "Travessia" (2022), escrita por Gloria Perez, onde também foi o vilão.

Na trama, Lombardi será Molina, um homem inescrupuloso, e pai de Luma (Agatha Moreira). Ele mantém, há décadas, um relacionamento não assumido com sua submissa funcionária Mércia (Adriana Esteves), mãe de Mavi (Chay Suede).

"Mania de Você", antes um nome provisório, foi oficializado pela emissora como o título da produção. O folhetim contará a história de Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), que parecem predestinadas a entrarem, literalmente, uma na vida da outra.

Nascidas no mesmo dia, em situações bem distintas, elas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário.