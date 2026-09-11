Roberta Miranda revela como descobriu que não era filha biológica da mulher que a criou

A sertaneja, então, explicou melhor o caso: "Não é que roubou, me pegou. Porque minha mãe não tinha condições. Me pegou, me embrulhou no jornal e me levou para casa. Eu digo para todo mundo: Eu sou normal, porque era para eu enlouquecer. Com tanta infelicidade que aconteceu na minha vida. E eu me tornei uma pessoa leve, uma pessoa que brinca, uma pessoa que tenta levar uma vida bonita. Porque se eu parar, acho que enlouqueço".