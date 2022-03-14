Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Rihanna posa para fotos em evento e fãs elogiam: 'Grávida mais linda do mundo'
Famosos

Rihanna posa para fotos em evento e fãs elogiam: 'Grávida mais linda do mundo'

Artista esteve em um evento da Fenty Beauty, no último sábado (12), e deixou os fãs empolgados com novas fotos exibindo o barrigão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Março de 2022 às 12:55

A cantora Rihanna posa para foto com fã
A cantora Rihanna posa para foto com fã Crédito: Twitter/Fentycop
A cantora Rihanna, 34, fez uma nova aparição pública em um novo lançamento de sua marca, a Fenty Beauty, e deixou os fãs empolgados com novas fotos exibindo o barrigão. O evento ocorreu no sábado (12), e rendeu diversos cliques da artista.
A empresária compareceu ao lançamento vestindo um top e uma saia longa prateados, e fez caras e bocas em diversas fotos. Nas redes sociais, os fãs elogiaram a cantora. "Imagina poder tirar uma foto com a Rihanna, a grávida mais linda do mundo", disse uma.
"Às vezes eu nem acredito que a Rihanna está grávida", escreveu outro. "Rihanna desfilando beleza num evento da própria marca dela. O Momento!", disse ainda uma terceira. O lançamento da linha de maquiagens ocorreu em Los Angeles.
A artista chama atenção com seus looks durante a gravidez. No ínicio do mês de março, ela apostou em um look ousado para acompanhar o desfile da Dior, na Paris Fashion Week. Com um vestido estilo babydoll totalmente transparente ela exibiu o barrigão de grávida de seu primeiro filho.
O modelito escolhido pela cantora contou com uma minúscula tanga preta e sutiã de renda por baixo de uma saia totalmente transparente puxada sobre sua barriga. Ela ainda complementou com botas de couro pretas até a coxa e um casaco combinando.
Os looks ousados e de barriga à mostra viraram uma espécie de rotina para a cantora desde que ela anunciou a espera pelo primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, 33, no final de janeiro. O próprio anúncio foi feito por meio de uma sessão de fotos do casal.
Em dezembro de 2021, Rihanna havia desmentido a gravidez em conversa com uma fã. Segundo o site MTO News, duas fontes de Barbados teriam confirmado a notícia que só foi oficializada no mês seguinte. O casal está junto desde janeiro de 2020.

Veja Também

Jade Picon revela que não quer contato com nove participantes do 'BBB'; veja

Kanye West expõe mensagens com Pete Davidson 'se gabando' por dormir com Kim

Capixaba faz festa de aniversário para os próprios seios: 'Peitossário'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos gravidez Instagram Moda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados