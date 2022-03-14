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Briga

Kanye West expõe mensagens com Pete Davidson 'se gabando' por dormir com Kim

Internautas apontam tatuagem com nome de Kardashian no peito do humorista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Março de 2022 às 12:49

O rapper Kanye West causou polêmica com postagens para ex Kim Kardashian
O rapper Kanye West causou polêmica com postagens Crédito: Reuters/Folhapress
A briga entre Pete Davidson, 28, e Kanye West, 44, continua. Em vídeo publicado neste domingo (13), West acusou o humorista de mandar mensagens "se gabando" por dividir a cama com Kim Kardashian, 41, sua ex-esposa.
A série de mensagens trocadas pelos dois e citadas por West logo vieram a público através de portais norte-americanos, supostamente provindo do próprio Pete Davidson. Nelas, o humorista responde a um vídeo publicado também neste domingo, em que West critica o fato de Kim Kardashian deixar que a filha deles, North, 8, publique vídeos na rede social Tik Tok.
"Kim é literalmente a melhor mãe que já conheci. O que ela faz por essas crianças é incrível e você tem tanta sorte que ela é a mãe de seus filhos. Decidi que não vou mais deixar você nos tratar dessa maneira e cansei de ficar quieto. Cresça", diz o humorista na mensagem, iniciando a conversa.
West então pergunta onde o humorista estaria naquele momento, ao que Pete respondeu com uma foto embaixo de cobertas, dizendo: "Na cama com sua esposa". Na foto, inclusive, internautas notaram uma nova tatuagem no peito de Pete, em que aparece o nome "Kim". Ele tem o nome de outras ex-namoradas tatuado por seu corpo, incluindo "AG", em referência à ex Ariana Grande.
Em seguida, Pete diz: "Estou em Los Angeles por um dia se você quiser parar de ser um garotinho da internet e conversar". E West responde: "Você não me assusta, irmão. Suas ações são tão embaraçosas. É tão triste ver você arruinar seu legado diariamente."
Em dado momento da conversa, o humorista muda o tom e insiste: "Deixe-me ajudá-lo, cara. Eu luto com coisas mentais também." "Não é uma jornada fácil, você não precisa mais se sentir assim. Não há vergonha em ter um pouco de ajuda. Você ficará muito feliz e em paz", continuou. "Eu te protejo mesmo que você me trate como merda porque eu quero que tudo seja tranquilo. Mas se você continuar me pressionando como fez nos últimos 6 meses, vou parar de ser tão legal."
Em resposta, West diz que Pete Davidson estava o colocando como "antagonista" e "se gabando" por "estar na cama" com sua esposa. Os prints das mensagens divulgados foram confirmados pelo site norte-americano Page Six.
Kim Kardashian, que foi declarada legalmente solteira no início deste mês, pediu o divórcio de West no ano passado. Eles compartilham quatro filhos: North, 8, Saint, 6, Chicago, 4 e Psalm, 2. Desde o final do ano passado, ela namora o humorista Pete Davidson
Desde então, West publicou alguns ataques a ele e chegou a reivindicar uma pequena vitória em sua guerra contra o comediante, quando ele excluiu seu perfil no Instagram. O cantor também já apareceu em novos relacionamentos, como com a modelo Julia Fox.

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