Capixaba faz festa de aniversário para os próprios seios: 'Peitossário'

Pelo segundo ano consecutivo, a capixaba Mithelly Cristina decidiu fazer uma festa de aniversário para celebrar os novos peitos Crédito: Reprodução/Instagram/@mithellycristina

A modelo capixaba Mithelly Cristina fez uma comemoração um tanto quanto inusitada. Pelo segundo ano consecutivo, a musa fitness decidiu fazer uma festa de aniversário para celebrar a nova aparência após colocar silicone nos seios. E ainda fez questão de nomear esse tipo de ocasião: o “Peitossário”.

O procedimento estético foi realizado em 2020. Desde então, a cada 365 dias completados da cirurgia, Mithelly promove uma festa de aniversário com direito a bolo decorado. Em entrevista a 'HZ', a modelo revelou que o objetivo dessa comemoração é para dar valor ao sonho realizado.

A ideia de comemorar foi minha. Quando fui encomendar o bolo, a menina da loja nem acreditou (risos). Eu mesma inventei o nome da festa e vou comemorar todos os anos. Inclusive, decidi tornar pública essa comemoração porque, quando realizam um sonho, muitas vezes as pessoas deixam passar despercebido. E foi muito árduo para mim ter essa conquista. Se os nenéns podem ter o mêsversário, eu também tenho o direito de fazer o meu ‘peitossário'.

Nas redes sociais, a capixaba disse que demorou sete anos para conseguir realizar esse sonho. Na festa do primeiro 'Peitossário', Mithelly compartilhou o sentimento de estar orgulhosa e grata pela conquista.

“Para quem achou que não teria festa, respeita minha história! Sete anos para conseguir realizar um dos maiores sonhos da minha vida, e é claro que tinha que ter bolo. Meu primeiro 'PEITOSSÁRIO' com muito orgulho e com uma gratidão que não cabe dentro de mim”, escreveu a musa na publicação de um ano do procedimento.

Mãe de um menino de oito anos, Mithelly conta que, todos os anos, várias mulheres mandam mensagens para ela, parabenizando pela atitude. Segundo a musa, as seguidoras afirmam que os 'peitossários' ajudam na autoestima delas. "Todas as vezes que eu posto, outras mulheres me procuram dizendo que isso incentivou elas. Essa comemoração é uma forma de ajudar na própria autoestima delas", frisou.

COMPANHEIRISMO

Casada há quase seis anos com o vendedor Arthur Astori, Mithelly ressalta que o marido sempre apoiou suas comemorações. De acordo com a modelo, ele diz que ela é 'a pessoa mais autêntica da vida'.

“Ele acha que eu sou a pessoa mais autêntica da vida. Sempre ele diz: 'quando a gente acha que você não pode surpreender, você vai lá e se reinventa'. Ele acredita nos meus sonhos e ainda fica feliz de ver que eu incentivo a autoestima das outras mulheres, sou uma porta voz delas", salientou.

Agora, em 2022, a capixaba voltou a celebrar os novos peitos. No Instagram, a modelo afirmou que parecia ser "impossível" realizar o procedimento. E destaca que apesar de não ter sido fácil, não desistiu de lutar pelo que tanto desejava para alcançar seu sonho.