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"Pega ladrão!"

Repórter da Record sofre tentativa de assalto durante gravação e pede ajuda

Situação ocorreu com Marcos Guimarães, no centro de São Paulo. Jornalista explicou a situação ao vivo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 14:37

Câmera da TV Record gravou o momento em que o repórter Marcos Guimarães sofreu uma tentativa de roubo
Câmera da TV Record gravou o momento em que o repórter Marcos Guimarães sofreu uma tentativa de roubo Crédito: Reprodução
O repórter Marcos Guimarães foi surpreendido na manhã desta segunda-feira, 23, ao sofrer uma tentativa de assalto enquanto aguardava sua entrada na transmissão ao vivo do Balanço Geral, da Record TV, no centro de São Paulo. 
A situação ocorreu por volta das 6h30, na rua Barão de Itapetininga. Marcos mexia no celular, quando um homem de bicicleta passou ao seu lado e tentou puxar o aparelho de suas mãos.
Eleandro Passaia, apresentador do programa, mostrou ao público as imagens e chamou Marcos ao vivo para detalhar o ocorrido. "Ele passou uma vez e observou que eu estava aqui conversando com a nossa chefia, para saber a próxima entrada dos nossos links. E aí, passou esse rapaz de bicicleta. Ele olhou, viu a situação, deu a volta e passou novamente. Só que a gente já estava atento, então eu segurei o aparelho, estava bem próximo a mim. Então, ele não conseguiu levar, porque eu tava segurando o celular bem forte", relatou o repórter.
Como mostram as imagens, logo após a ação do criminoso, Marcos pediu ajuda aos pedestres. "Pega ladrão", gritava. "Ninguém conseguiu segurar esse rapaz. Esse tipo de criminoso age aqui dessa forma, eles fazem as vítimas de bicicleta. Eles são muito rápidos", lamentou para Passaia.
Apesar da situação, Marcos e a equipe passam bem. Segundo informações do portal da emissora, o repórter não pretende fazer um boletim de ocorrência, visto que o suspeito não conseguiu roubá-lo.

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