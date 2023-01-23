‘The Masked Singer Brasil’: Veja quem são os ‘mascarados’ da 3ª temporada do reality show

A terceira temporada do The Masked Singer Brasil estreou neste domingo, 22, e já trouxe diversas emoções. A competição, que vai ao ar pela Rede Globo, consiste em “disfarçar” personalidades conhecidas pelo grande público. O maior desafio é descobrir quem é quem apenas pela voz.
Pela primeira vez, o programa trouxe um trio de mascarados: Os Suculentos. Há também mais um casal na edição, Romeu e Julieta. Na edição passada, Lexa e Mc Guimê fizeram sucesso como Lampião e Maria Bonita.
Neste ano, os figurinos ficaram a cargo de Gabriel Haddad e Leonardo Bora, carnavalescos da Acadêmicos do Grande Rio, atual campeã do Carnaval carioca. O reality continua sob o comando de Ivete Sangalo e com Priscilla Alcântara, primeira campeã do programa, nos bastidores.
Para auxiliar a “desmascarar” os personagens, Eduardo Sterblitch e Taís Araújo estão novamente na bancada do The Masked Singer. Para substituir Tatá Werneck e Rodrigo Lombardi, a emissora escalou Sabrina Sato e Mateus Solano.
CONHEÇA OS PERSONAGENS DO "THE MASKED SINGER BRASIL"
Broco Lee
Capivara
Circo
Coruja
Dinossauro
DJ Vitória-Régia
Filtro de Barro
Galo
Milho de Milhões
Vovó Tartaruga
Abelha-Rainha
Os Suculentos
Romeu e Julieta
Coelho - Paulo Betti
O ator Paulo Betti foi o primeiro a ser desmascarado no programa após enfrentar uma batalha com o Dinossauro. Ele foi o escolhido para vestir o figurino de Coelho.