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Regina Duarte posta vídeo com falsa vaia a Nando Reis e Instagram identifica como fake news

Atriz publicou vídeo falso em que cantor faz discurso contra Jair Bolsonaro e público de show respondia ‘mito’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 10:31

A atriz Regina Duarte quando era Ministra da Cultura do Governo Bolsonaro
A atriz Regina Duarte quando era Ministra da Cultura do Governo Bolsonaro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Regina Duarte foi barrada mais uma vez pelo Instagram ao publicar um vídeo falso na rede social na noite desta quinta-feira, 2. O registro falso envolve o cantor Nando Reis. Trata-se de um vídeo de um show onde o cantor faz um discurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é vaiado e o público do evento responde "mito". A publicação foi sinalizada como falsa pela rede social.
Com o aviso "Informação falsa", a plataforma disponibiliza a informação de que o vídeo foi checado pela Agência Lupa. No post, o Instagram ainda escreveu: "a mesma informação foi analisada por verificadores de fatos independentes em outra publicação".
Essa não é a primeira vez que a atriz posta fake news. Em abril deste ano, ela fez outra postagem falsa, checada pelo Estadão Verifica. O post trazia radicais bolsonaristas argumentando que a depredação das sedes dos Três Poderes, durante os atos golpistas de 8 de janeiro, havia sido feita por apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) "infiltrados".

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