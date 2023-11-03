Regina Duarte posta vídeo com falsa vaia a Nando Reis e Instagram identifica como fake news

A atriz Regina Duarte quando era Ministra da Cultura do Governo Bolsonaro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Regina Duarte foi barrada mais uma vez pelo Instagram ao publicar um vídeo falso na rede social na noite desta quinta-feira, 2. O registro falso envolve o cantor Nando Reis. Trata-se de um vídeo de um show onde o cantor faz um discurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é vaiado e o público do evento responde "mito". A publicação foi sinalizada como falsa pela rede social.

Com o aviso "Informação falsa", a plataforma disponibiliza a informação de que o vídeo foi checado pela Agência Lupa. No post, o Instagram ainda escreveu: "a mesma informação foi analisada por verificadores de fatos independentes em outra publicação".