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"Sua postagem é cruel"

Regina Duarte é criticada por artistas após publicação sobre o povo Yanomami

A atriz também provocou revolta nas redes sociais após post questionar ‘a infância desamparada dos Yanonamis’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 09:08

A atriz Regina Duarte quando era Ministra da Cultura do Governo Bolsonaro
A atriz Regina Duarte quando era Ministra da Cultura do Governo Bolsonaro Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Regina Duarte causou revolta ao fazer uma postagem sobre a situação do povo Yanomami. Apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a atriz colocou em dúvida o fato dos indígenas estarem passando fome.
"A infância desamparada dos Yanonamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe", escreveu ela no Instagram.
A população da terra indígena localizada em Roraima vive uma crise humanitária sem precedentes, resultado do garimpo ilegal que se instalou na região, causando contaminação dos rios e outras consequências que afetam diretamente aos que vivem por ali. As imagens de crianças, adultos e idosos em estado de desnutrição têm ganhado os noticiários nas últimas semanas, gerando comoção e revolta.
Na publicação, ex-colegas de profissão da artista repudiaram a atitude dela. "Sua postagem é cruel. Onde foi morar a Regina amorosa que conhecíamos? Que postagem é essa?", indagou a atriz Elisa Lucinda. Paulo Betti, que já havia repudiado Regina em outra declaração polêmica, pediu respeito aos indígenas. "Regina sua atitude é inexplicável! Você é mãe e avó! Respeite a inteligência de quem lê suas postagens e te seguem! Respeite o povo Yanomami!", comentou.
Ainda no âmbito das redes sociais, o público criticou a ex-ministra de Bolsonaro. Em um tuíte, um internauta questionou o título de "namoradinha do Brasil", apelido que ganhou no auge da carreira como atriz, dizendo que o Brasil saiu de um relacionamento tóxico.

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