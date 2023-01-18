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Paulo Betti confronta Regina Duarte em postagem: ‘você não se envergonha de atrapalhar?’

A ex-ministra da Cultura voltou a ser assunto por compartilhar informação falsa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 09:05

Paulo Betti na pré-estreia de
O ator Paulo Betti na pré-estreia de "O Debate", em agosto de 2022 Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Regina Duarte está novamente entre os assuntos mais comentados do momento por publicar informações falsas em suas redes sociais. Apoiadora assumida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a atriz recebeu uma bronca do ator Paulo Betti nos comentários em uma postagem feita na noite desta segunda, 16.
A publicação no Instagram da atriz, que já aparece com o selo de informação falsa, diz que o governo Lula teria aumentado o valor do auxílio-reclusão para R$ 1.754,18. No Facebook, um vídeo está circulando em diversos perfis com a mesma fake news e, segundo o Estadão Verifica, já foi compartilhado mais de 17 mil vezes.
Nos comentários do post, Betti ressaltou que a ex-ministra estava disseminando uma notícia falsa e destacou os atos golpistas do dia 8 de janeiro na capital federal. “Fake! Regina, você não se envergonha de atrapalhar? Não ficou satisfeita com o vandalismo em Brasília?”, escreveu o ator.
Ainda de acordo com o Estadão Verifica, não houve aumento no auxílio-reclusão. A informação foi distorcida a partir de uma confusão relacionada ao valor do benefício com o teto salarial que uma pessoa deveria ter quando estava em liberdade para que seus dependentes tivessem direito ao auxílio durante a reclusão.

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