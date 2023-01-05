Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Recém nascida, filha de Pedro Scooby passa por nova cirurgia e surfista agradece
Famosos

Recém nascida, filha de Pedro Scooby passa por nova cirurgia e surfista agradece

Aurora passou por três procedimentos em dez dias e segue no hospital
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 16:28

Pedro Scooby
Pedro Scooby Crédito: Reprodução/TV Globo
Pedro Scooby compartilhou com seus seguidores nesta quinta-feira, 5, através do seu perfil do Instagram que sua filha Aurora, fruto do seu relacionamento com Cintia Dicker, passou por mais um procedimento médico. A menina nasceu dia 27 de dezembro e segue no hospital, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele agradeceu as orações e disse estar esperançoso para levar a recém nascida para casa. A modelo também postou uma mensagem com dizeres espirituais.
Recém nascida, filha de Scooby e Cintia Dicker passa por nova cirurgia e surfista agradece por orações
Recém nascida, filha de Scooby e Cintia Dicker passa por nova cirurgia e surfista agradece por orações Crédito: @pedroscooby/@cintiadicker/Instagram
O surfista já havia aparecido chorando na rede social. "Estou saindo do hospital para resolver uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça aqui da porta olhou para mim e falou: ‘Vou te dar esse terço benzido para dar sorte para ela’. É isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo", disse ele ao mostrar o objeto.
Sem revelar o motivo da internação, o surfista passou os últimos dias atualizando o estado de saúde da filha, que já passou por outras cirurgias e havia apresentado sinais de melhora.
"Por mais que eu seja esse cara positivo, continuo muito positivo, mas é o momento mais delicado na minha vida. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso está acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também, mas está tudo bem, vai dar tudo certo", afirmou ele na ocasião.
Além disso, o atleta se envolveu em uma polêmica com a ex-parceira, Luana Piovani, com quem tem três filhos, desde o nascimento de Aurora. Ela o acusa de não pagar a pensão alimentícia de Dom, Liz e Bem em dia e não deixá-la conversar com as crianças - elas estão com o pai no Rio de Janeiro, no Brasil, enquanto a atriz está em Portugal, onde mora há quatro anos.

Veja Também

Pedro Scooby chora e pede orações para a filha recém-nascida

Luana Piovani expõe prints de conversa com Pedro Scooby após acusá-lo de não pagar pensão

Pedro Scooby e Cintia Dicker deixam de seguir Luana Piovani nas redes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos pedro scooby
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados