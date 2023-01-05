Pedro Scooby chora e pede orações para a filha recém-nascida

O surfista Pedro Scooby Crédito: Globo/Reprodução

Pedro Scooby apareceu chorando nos Stories do Instagram desta quarta-feira, 4, ao atualizar o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Aurora, fruto do relacionamento com Cintia Dicker. A bebê foi hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o nascimento, no final de dezembro.

“Estou saindo do hospital para resolver uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça aqui da porta olhou para mim e falou: ‘Vou te dar esse terço benzido para dar sorte para ela’. É isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo”, disse ele ao mostrar o objeto.

O Scooby acaba de aparecer bem emocionado nos seus stories pois a Aurora, sua filha recém-nascida, está internada se recuperando de 2 cirurgias e passando por um dia difícil. Uma moça da maternidade entregou um terço para ele rezar pela Aurora. Mandando energias positivas ? pic.twitter.com/8ke9Yjq39s — QG Pedro Scooby ? (@QGPedroScooby) January 4, 2023

Sem revelar o motivo da internação, o surfista passou os últimos dias atualizando o estado de saúde da filha, que já passou por duas cirurgias e havia apresentado sinais de melhora.