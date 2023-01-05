Pedro Scooby chora e pede orações para a filha recém-nascida

Pedro Scooby apareceu chorando nos Stories do Instagram desta quarta-feira, 4, ao atualizar o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Aurora, fruto do relacionamento com Cintia Dicker. A bebê foi hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o nascimento, no final de dezembro.
“Estou saindo do hospital para resolver uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça aqui da porta olhou para mim e falou: ‘Vou te dar esse terço benzido para dar sorte para ela’. É isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo”, disse ele ao mostrar o objeto.
Sem revelar o motivo da internação, o surfista passou os últimos dias atualizando o estado de saúde da filha, que já passou por duas cirurgias e havia apresentado sinais de melhora.
“Por mais que eu seja esse cara positivo, continuo muito positivo, mas é o momento mais delicado na minha vida. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso está acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também, mas está tudo bem, vai dar tudo certo”, afirmou ele na ocasião.
Além disso, o atleta se envolveu em uma polêmica com a ex-parceira, Luana Piovani, com quem tem três filhos, desde o nascimento de Aurora. Ela o acusa de não pagar a pensão alimentícia de Dom, Liz e Bem em dia e não deixá-la conversar com as crianças - elas estão com o pai no Rio de Janeiro, no Brasil, enquanto a atriz está em Portugal.