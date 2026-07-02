Reality show de Viih Tube e Eliezer passa ser investigado por questões trabalhistas

Depois de críticas por desafios controversos, o reality show "As patroas (e o patrão)" de Viih Tube e Eliezer foi tirado das redes sociais e agora está sendo investigado pelo poder público.





A competição com funcionários que trabalham na casa dos influenciadores causou polêmica na internet pelas dinâmicas questionaveis entre patrões e empregados, como exemplo, colocar a mão dentro de um vaso sanitário para resgatar moedas de plástico. Além disso, após a suspensão dos episódios, o Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito para apurar o caso dos programa digital.





"O Ministério Público do Trabalho informa que, a partir das atividades veiculadas nas redes sociais pela influencer, iniciou procedimento para apuração de possíveis condutas trabalhistas que possam ser questionadas", comentou o órgão público em nota enviada ao jornal EXTRA. O casal ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.





O "As patroas (e o patrão) constava com provas para os 11 funcionários, e o vencedor levaria para casa R$ 20 mil, além do dinheiro acumulado em outras provas. O segundo lugar levaria apenas o que acumulou em provas.





O programa exibido nas redes sociais dos influenciadores prometia outras premiações paralelas. A ideia era exibir episódios às terças-feiras e aos sábados. Antes do conteúdo ser removido na última quarta-feira (1), a equipe já tinha gravado quatro episódios e exibido apenas o primeiro.



