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Polêmica

Reality show de Viih Tube e Eliezer passa ser investigado por questões trabalhistas

Desafios anti-higiênicos faziam parte de programação na busca por dinheiro
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 16:52

Viih Tube e Eliézer gravaram um reality nas redes com seus funcionários
Viih Tube e Eliézer gravaram um reality nas redes com seus funcionários Reprodução/Instagram/@viihtube

Depois de críticas por desafios controversos, o reality show "As patroas (e o patrão)" de Viih Tube e Eliezer foi tirado das redes sociais e agora está sendo investigado pelo poder público.


 A competição com funcionários que trabalham na casa dos influenciadores causou polêmica na internet pelas dinâmicas questionaveis entre patrões e empregados, como exemplo, colocar a mão dentro de um vaso sanitário para resgatar moedas de plásticoAlém disso, após a suspensão dos episódios, o Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito para apurar o caso dos programa digital. 


"O Ministério Público do Trabalho informa que, a partir das atividades veiculadas nas redes sociais pela influencer, iniciou procedimento para apuração de possíveis condutas trabalhistas que possam ser questionadas", comentou o órgão público em nota enviada ao jornal EXTRA. O casal ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.


O "As patroas (e o patrão) constava com provas para os 11 funcionários, e o vencedor levaria para casa R$ 20 mil, além do dinheiro acumulado em outras provas. O segundo lugar levaria apenas o que acumulou em provas. 


O programa exibido nas redes sociais dos influenciadores prometia outras premiações paralelas. A ideia era exibir episódios às terças-feiras e aos sábados. Antes do conteúdo ser removido na última quarta-feira (1), a equipe já tinha gravado quatro episódios e exibido apenas o primeiro.


Além da prova anti-higiênica logo no primeiro episódio, outro tópico que virou debate nas redes sociais era sobre a participação dos funcionários. Mesmo com alguns não trabalhando todos os dias, para não ser eliminado no programa, os empregados deveriam estar na casa até nas folgas.

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