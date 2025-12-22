Famosos

Filho de Viih Tube e Eliezer passa por cirurgia após sofrer queimadura de 2°grau

Através dos stories do Instagram, a influencer contou o ocorrido e os cuidados que está tendo que ter

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 18:30

Em vídeo publicado no Instagram, Viih Tube disse que está tudo bem com a sua gravidez, apesar de a concentração de ferro em seu sangue ter reduzido Crédito: Instagram.com/@viihtube

No último domingo (21), a influenciadora Viih Tube contou que seu filho mais novo Ravi, precisou passar por cirurgia após sofrer queimaduras de 2°grau. Pelo Instagram, ela mostrou o estado da criança e garantiu que tudo está bem.

Depois, a ex-BBB detalhou o ocorrido. Segundo ela, a família havia comemorado, no dia anterior, um ano da alta hospitalar do filho, mas, no dia seguinte, ele precisou ser internado novamente no mesmo hospital e na mesma UTI após colocar a mão no motor de um buggy, sofrendo uma queimadura de segundo grau.

Ela contou ainda que o filho precisou passar por uma cirurgia para a retirada da pele lesionada e que retornar ao mesmo centro cirúrgico trouxe lembranças difíceis. Isso porque, um ano antes, o local havia sido marcado por um período traumático, quando ela precisou aguardar enquanto ele, ainda com apenas 15 dias de vida, passava por um procedimento para colocação de acesso central.

Apesar do impacto emocional, Viih afirmou que conseguiu dar um novo significado à experiência. Para ela, a situação foi vivida de forma diferente desta vez, já que hoje tem um filho saudável, cheio de energia, que enfrentou apenas um acidente. Ela destacou que conseguiu manter o equilíbrio emocional, sem crises, reconhecendo o quanto isso representa em sua trajetória e agradecendo a Deus por cada proteção recebida.

Este vídeo pode te interessar