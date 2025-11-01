Reality Show

Viih Tube promete 'follow' em troca de voto para o pai, mas segue só 17 fãs

Seguida por 33 milhões de pessoas no Instagram, Viih Tube conseguiu virar a votação em A Fazenda 17 a favor do pai, Fabiano Moraes.

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 09:40

Viih Tube conseguiu virar a votação em A Fazenda 17 a favor do pai, Fabiano Moraes

O publicitário era o favorito para deixar o programa, segundo enquete feita pela Folha de S.Paulo com os leitores. Outras enquetes em sites de notícias e redes sociais também apontaram que ele seria o eliminado da noite. Após a campanha de Viih Tube, porém, quem deixou o reality foi Will Guimarães.

A influenciadora prometeu seguir de volta os seguidores que lhe enviassem um vídeo comprovando que votaram em Fabiano. Ela também enviaria um vídeo exclusivo a cada um deles.

O "follow" de um gigante das redes sociais como Viih Tube vale ouro para influenciadores menores. Pode reverberar em forma de visibilidade, credibilidade e relevância para suas páginas.

Viih Tube, no entanto, só cumpriu a promessa para 17 deles. Entre a tarde da quinta-feira (30), quando iniciou a campanha a favor do pai, e a noite desta sexta-feira (31), o número de pessoas seguidas por ela pulou de 1654 para 1671.

'SÓ DORME'

O eliminado Will Guimarães, em entrevista na Cabine de Descompressão, na Record Plus, afirmou desconfiar que sua eliminação teve o dedo da influenciadora. "Estou triste por um lado, mas saio de cabeça erguida. Acho que saí para a Viih Tube, porque o Fabiano só dorme, vive à base de remédio lá dentro, tanto para dormir quanto para acordar, não almoça...", falou.

Até Adriane Galisteu, ao anunciar a eliminação de Will, precisou dar um toque em Fabiano, que tem fama de dorminhoco. "Só uma dica: dorme um tiquinho menos", falou a apresentadora.

Essa já foi a segunda vez que Fabiano bateu na berlinda e voltou. Ele esteve na primeira roça do reality e eliminou a funkeira Gabily.

Nas redes sociais, telespectadores demonstraram indignação. "Viih Tube, em de ir fazer outro filho, fica estragando nosso reality! Que ódio", reclamou uma usuária do X. "Ele vai ganhar esse reality, Viih Tube vai prometer até a alma para os seguidores", previu outro.

