Nos EUA

Reagiu? Kanye West elogia cropped de modelo brasileira em Los Angeles

Durante uma festa em Los Angeles, o rapper parou a modelo e atriz brasileira, Juliana Nalú, para fazer elogios ao look da moça
Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 19:25

Kanye West pretende transformar suas casas em igrejas Crédito: Folhapress
“Bota um cropped e reage?” A frase que ganhou o Brasil por “incentivar a autoestima” das pessoas fez uma das celebridades mais famosas do mundo reagir. O cantor Kanye West elogiou o acessório da modelo e atriz brasileira, Juliana Nalú,  durante uma festa em Los Angeles.
O look que chamou atenção do astro do rap era composto por um cropped, short preto, botas longas de couro e um grande casaco de couro com pelos. A combinação fez com que o ex de Kim Kardashian parasse a Nalú para soltar um elogio.
A atriz e modelo brasileira Juliana Nalú com o look que chamou atenção de Kanye West Crédito: Reprodução/Instagram/@juliananalu
E não para por aí. Segundo a modelo, West ainda pediu o contato de Nalú para que sua secretária a procurasse posteriormente. É sorte que fala, né?
Nascida em Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio de Janeiro, Juliana venceu um concurso de modelo aos 14 anos. Depois disso, a carreira da brasileira só decolou. Nalú chegou a atuar na novela "Segundo sol", da TV Globo, fazendo par com Chay Suede. A atriz também é conhecida por causa do seu ex relacionamento com o rapper L7nnon.
Atualmente, Nalú reside em Los Angeles, nos EUA, e busca seguir carreira de atriz internacional. A modelo inclusive já participou de clipes, como "Heat", do cantor Chris Brown.

