Ratinho detalha golpe de R$ 50 mil: 'Queria pegar o ladrão e dar uma coça'

O apresentador Ratinho no escritório que foi assaltado em SP Crédito: Rubens Cavallari/Folhapress

Ratinho, 68, revelou que gostaria de pegar o estelionatário que lhe deu golpe de R$ 50 mil via Pix para "dar uma coça" no suspeito.

Ratinho explicou que foi enganado por um golpista que se passou por seu filho, Rafael Massa, que estava em viagem por Nova York, nos Estados Unidos. "Me enganaram. Eu que dei mole. Ele [golpista se passando por Rafael] falou: 'tenho uma novidade, você vai ser vovô de novo'. Eu entrei na do cara. Ele pediu R$ 50 mil e eu dei", declarou em entrevista ao jornalista Leo Dias.

O apresentador revelou desejo de encontrar o estelionatário. "Mas estou arrependido. Queria pegar essa ladrão e dar uma coça".

ENTENDA O CASO

Ratinho revelou que sofreu golpe de R$ 50 mil via transação no Pix para alertar seus fãs. Na ocasião, ele contou que recebeu uma mensagem de um número falso que se passou um de seus filhos e solicitou a transferência bancária.