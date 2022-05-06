Rafael Ilha move ação contra Luana Piovani e pede R$ 100 mil de indenização

Rafael Ilha, cantor e ator Crédito: Instagram/@rafaelilha_profissional

O ex-vocalista da banda Polegar, Rafael Ilha, 49, entrou na Justiça de São Paulo com uma ação por danos morais contra a atriz Luana Piovani, 45. O processo, que corre na 7ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, pede uma indenização de R$ 100 mil para o músico.

A decisão de Ilha surgiu após a ex-mulher de Pedro Scooby compartilhar em seus Stories um meme inspirado no álbum "Versions of Me", de Anitta, com os rostos do músico, Biel, Dado Dolabella, Marcos Harter, Lucas Vianna e Arthur Aguiar.

"Na foto, estavam outros artistas que supostamente já enfrentaram problemas e acusações de prática de relacionamento abusivo, violência doméstica e etc. Rafael jamais foi acusado ou se envolveu em assuntos dessa natureza", explica Willian Amanajás, advogado que defende o artista, ao F5.

"Esse dado causou nele profunda dor, sofrimento, angústia e tristeza, pois rotulado de forma ofensiva como abusador, o que não corresponde à verdade, trata-se de uma ofensa à honra passível de punição na esfera cível e criminal", completa o advogado. Amanajás diz que indiretamente, Ilha sentiu que a ação poderia influenciar em seus trabalhos, já que prejudica sua imagem.

O processo é recente, tendo sido distribuído em 27 de abril deste ano. Na época em que compartilhou o meme, Piovani escreveu na legenda: "Recebi, não conhecia todos, mas depois da explicação, entendi. Tudo abusivo e o Brasil? Ama".