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Will Smith busca terapia após tapa na cara de Chris Rock no Oscar, diz site

Episódio que marcou a última cerimônia desencadeou grande repercussão e o banimento do ator na premiação por dez anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 13:35

Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar
Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress
O ator Will Smith começou a fazer terapia após protagonizar o episódio que marcou a cerimônia do Oscar 2022, o famoso tapa que ele deu na cara de Chris Rock, que havia feito uma piada com sua mulher, Jada Pinkett Smith. A informação foi dada por uma fonte anônima ao portal de notícias Entertainment Tonight nesta quinta-feira.
Apesar de a reportagem do portal ter procurado representantes do ator em busca de comentários, não houve um pronunciamento até a publicação desta nota.
A notícia chega cerca de duas semanas após Smith ter aparecido em público na Índia pela primeira vez desde o incidente, que rendeu a ele uma suspensão de dez anos nas cerimônias de premiação do Oscar.
Em abril, depois de se reunir para discutir o ocorrido, a cúpula da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood decidiu banir o ator, de modo que ele ainda poderá concorrer ao prêmio no futuro, mas, caso vença, não poderá festejar presencialmente.
Chris Rock, por outro lado, lida com o ocorrido de outro modo. Nesta terça-feira, o comediante estava presente num show do colega Dave Chappelle em Los Angeles quando este foi agredido por um homem da plateia. "Aquele era o Will Smith?", Rock perguntou subindo ao palco após a confusão.

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