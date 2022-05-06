Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Redes Sociais

Grávida, Britney Spears publica fotos nua abraçada com seu cachorro

Cantora ainda deixou recado dizendo que 'pessoas são estúpidas'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 12:29

Britney Spears em foto nua com seu Instagram/britneyspearsachorro Sawyer
Britney Spears em foto nua com seu Instagram/britneyspearsachorro Sawyer Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears
A cantora Britney Spears, 40, compartilhou novas fotos posando nua em seu Instagram. Porém, desta vez ela aparece abraçada em seu cachorro, Sawyer, e deixando um recado no final da sequência de fotos: "Se você ama alguém, liberte-o. Se você odeia alguém, liberte-o. Basicamente, liberte todos e ganhe um cachorro. As pessoas são estúpidas".
Em seguida, ela ainda publicou um poema. "Vá em frente, faça isso / Durma com o inimigo", começa o poema, que também incluía frases como "Não minta mais para mim" e "Os justos não encontram pétalas". Na legenda, a princesa do pop disse que "não sabia o que realmente significava" o texto, mas que estava feliz em compartilhar com os seguidores.
Britney costuma publicar fotos sem roupa e reflexões em suas redes sociais, desde que sua tutela acabou, em setembro de 2021. Pouco tempo antes de anunciar sua gravidez, em meados de abril, ela compartilhou uma declaração para Sawyer, dizendo que seu cachorrinho a fez se sentir mais amada do que "qualquer homem".
Na época, fãs questionaram sobre o dançarino e seu noivo, Sam Asghari, 28, que não aparecia em publicações há algumas semanas. "Entendi, o cachorro é melhor que o Sam", escreveu uma. "Fiquei pensando se há algo implícito por aqui... É um post de término?", questionou outra.
Porém, as suspeitas do fim do relacionamento acabaram após a cantora chamar Asghari de marido em algumas publicações. Britney compartilhou algumas fotos de uma viagem romântica com o dançarino, e escreveu na legenda: "Mathew [Rosengart], meu advogado, foi tão gentil em me apresentar alguns dos lugares mais mágicos que já estive na minha vida! Confie em mim, eu conheço a beleza de onde estou e é muito apreciada... então aqui estou eu tirando fotos do meu marido!".

Veja Também

Zilu Camargo é acusada de desdenhar separação de Wanessa

BBB sem sexo e com caso de suicídio, reality shows da Ásia são avesso do formato

A$AP Rocky se casa com Rihanna em novo clipe; assista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Britney Spears Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados