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Música

A$AP Rocky se casa com Rihanna em novo clipe; assista

Rapper se declarou à amada na canção 'D.M.B'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 09:43

A$AP Rocky em clipe com Rihanna
A$AP Rocky em clipe com Rihanna  Crédito: Reprodução/Youtube/ASAPROCKYUPTOWN
Quem disse que o casamento entre Rihanna, 34, e o rapper A$AP Rocky, 33, não é realidade? Pelo menos no novo clipe do cantor lançado nesta quinta (5), isso acontece.
Em imagens do som denominado "D.M.B", o músico pede a namorada em casamento e ela celebra a união com ele com um vestido vermelho.
O clipe foi todo gravado em julho do ano passado e é por isso que Rihanna ainda não aparecia com a barriga de gestante. Tanto que ela aparece fumando e bebendo em um dos trechos. A cantora de Barbados está em reta final da gravidez.
Essa é mais uma aparição de ambos depois de uma série de polêmicas. Primeiro, o rapper foi acusado de trair Rihanna com uma designer de sapatos enquanto ela espera um filho dele. O influenciador por trás do boato já desmentiu e pediu desculpas.
A$AP acabou identificado em um vídeo do tiroteio de novembro do ano passado, que resultou em sua prisão no dia 20 de abril. Segundo o site TMZ, o registro pode ser uma grande evidência no processo contra o namorado de Rihanna.
O artista foi liberado da prisão em Los Angeles após pagar fiança de US$ 550 mil, o que equivale a cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual. Nesta quinta-feira (28), a polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, fez uma busca na casa do músico e encontrou diversas armas.

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