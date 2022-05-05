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Problemas de saúde

Chiquinho Scarpa é intubado após passar por 6 cirurgias em um mês

Ele está intubado após passar pela sexta cirurgia em um período de um mês. Ao todo, ele já teria passado por dez cirurgias e sofre com complicações como problemas de cicatrização e aderência dos órgãos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 18:22

O conde Chiquinho Scarpa
O conde Chiquinho Scarpa foi intubado Crédito: Reprodução/Instagram @conde_chiquinho_scarpa
Chiquinho Scarpa, 70, está intubado após passar pela sexta cirurgia em um período de um mês. A informação foi divulgada pela jornalista Fabíola Reipert, no "Balanço Geral" (RecordTV). 
Segundo Reipert, os problemas de saúde de Chiquinho começaram em razão de uma infecção urinária que se agravou. Ao todo, ele já teria passado por dez cirurgias e sofre com complicações como problemas de cicatrização e aderência dos órgãos, que estão grudando uns nos outros.
À Splash, a equipe informou que ele "está se recuperando aos poucos da última cirurgia".
Há pouco mais de um mês, Chiquinho conversou com Geraldo Luís no "Balanço Geral". Ele confessou que guarda uma metralhadora, revólver e camisinha em casa, mais precisamente na mesa de cabeceira, para se "prevenir".
Na segunda edição do "Gê Visita", o apresentou foi até a mansão localizada em uma área nobre da capital paulista, que está à venda atualmente por R$ 63 milhões. O imóvel já chegou a ser avaliado pelo dobro do preço, R$ 120 milhões.
Scarpa afirma que está deixando o local para morar em um lugar menor. "Estou sozinho aqui faz 10 anos. Tenho já a casa em vista, já comecei a reforma", explicou, mostrando que vários móveis já foram retirados do imóvel, deixando muitos cômodos vazios.

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