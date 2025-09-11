Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mistério

Quem matou Odete Roitman? Vote na enquete sobre final de 'Vale Tudo'

Maria de Fátima, César, Raquel? Para entrar no clima, HZ fez uma enquete com diferentes opções, das mais óbvias até as que podem surpreender
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Setembro de 2025 às 15:05

Quem vai matar Odete Roitman, em Vale Tudo?
Quem vai matar Odete Roitman, em Vale Tudo? Crédito: Imprensa/Globo
Uma das maiores perguntas da teledramaturgia brasileira ganhou um novo capítulo, na última segunda-feira (6): Quem matou Odete Roitman? No remake da novela, interpretada agora por Débora Bloch, a vilã deve ter um desfecho misterioso. E com isso, o público já começa a especular quem será o responsável por sua morte.
No original, exibido nos anos 1980, a assassina foi Leila (Cássia Kis), revelação que chocou o Brasil e entrou para a história da TV. Mas, dessa vez, a autora Manoela Dias já adiantou em entrevistas que existe a intenção de mudar o rumo final da trama, criando novas possibilidades para o tão esperado desfecho.

Apostas abertas: Quem matou Odete Roitman?

Alguns nomes já despontam como fortes candidatos a tirar a vida de Odete Roitman. Entre eles estão Maria de Fátima (Bella Campos), sempre cercada de ambições; César (Cauã Reymond), envolvido em tramas perigosas; Raquel (Taís Araújo), com motivos ocultos; e até mesmo Freitas (Luis Lobianco), figura aparentemente improvável, mas que pode surpreender.
Mas a grande questão permanece: será que algum deles realmente será o responsável pelo crime… ou a novela vai revelar que nenhum desses nomes é o assassino da vilã?
Para entrar no clima, HZ lançou uma enquete com diferentes opções, das mais óbvias às que prometem surpreender.

Veja Também

Manuela Dias diz que teve 'dó' de matar Odete e rebate críticas por 'Vale Tudo': 'Dei tudo de mim'

Manuela Dias diz que escreveu dez finais para Odete Roitman

Débora Bloch se despede de equipe de Vale Tudo e Paolla Oliveira dá spoiler: 'Odete morre'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

globo Televisão tv globo Novela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados