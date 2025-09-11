Quem matou Odete Roitman? Vote na enquete sobre final de 'Vale Tudo'

No original, exibido nos anos 1980, a assassina foi Leila (Cássia Kis), revelação que chocou o Brasil e entrou para a história da TV. Mas, dessa vez, a autora Manoela Dias já adiantou em entrevistas que existe a intenção de mudar o rumo final da trama, criando novas possibilidades para o tão esperado desfecho.