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Redes sociais

Quem é Mila de Jesus, influenciadora brasileira que morreu nos EUA aos 35 anos

A informação foi confirmada pela família de Mila no Instagram. A influencer morreu na sexta (12), sem causa anunciada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 12:54

Mila de Jesus, de 35 anos, morreu nesta sexta-feira, 12, em Boston, EUA, cidade onde morava
Mila de Jesus, de 35 anos, morreu nesta sexta-feira, 12, em Boston, EUA, cidade onde morava Crédito: Instagram
A influenciadora brasileira Mila de Jesus, de 35 anos, morreu nesta sexta-feira, 12, em Boston, EUA, cidade onde morava. A informação foi confirmada pela família de Mila através do Instagram. Não foi anunciada a causa da morte.
“Nesse momento de dor, respeitem os familiares e amigos. Vamos expressar o nosso respeito a Mila, que vai deixar muita saudade”, diz a nota.
A baiana ficou conhecida por divulgar seu processo após a cirurgia bariátrica, realizada há seis anos, e por seus vídeos de maquiagem no YouTube. A influenciadora acumulava 100 mil inscritos em seu canal e quase 60 mil seguidores no Instagram.
No ano passado, Mila relatou estar sofrendo de psoríase, uma doença inflamatória que causa erupções na pele e coceiras, nas suas redes sociais. Em uma atualização de seu caso em outubro, a influenciadora relatou que 80% de seu corpo estava afetado.
Mila era casada com o americano George Kowszik há cerca de quatro meses e tinha quatro filhos de um casamento anterior. Apesar de algumas especulações, a causa da morte não foi divulgada.

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