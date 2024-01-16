Quem é Mila de Jesus, influenciadora brasileira que morreu nos EUA aos 35 anos

Mila de Jesus, de 35 anos, morreu nesta sexta-feira, 12, em Boston, EUA, cidade onde morava Crédito: Instagram

A influenciadora brasileira Mila de Jesus, de 35 anos, morreu nesta sexta-feira, 12, em Boston, EUA, cidade onde morava. A informação foi confirmada pela família de Mila através do Instagram. Não foi anunciada a causa da morte.

“Nesse momento de dor, respeitem os familiares e amigos. Vamos expressar o nosso respeito a Mila, que vai deixar muita saudade”, diz a nota.

A baiana ficou conhecida por divulgar seu processo após a cirurgia bariátrica, realizada há seis anos, e por seus vídeos de maquiagem no YouTube. A influenciadora acumulava 100 mil inscritos em seu canal e quase 60 mil seguidores no Instagram.

No ano passado, Mila relatou estar sofrendo de psoríase, uma doença inflamatória que causa erupções na pele e coceiras, nas suas redes sociais. Em uma atualização de seu caso em outubro, a influenciadora relatou que 80% de seu corpo estava afetado.