'Que não tenhamos mais medo de existir', diz Marco Pigossi

Marco Pigossi agradeceu ao carinho que recebeu dos fãs após assumir o namoro com Marco Calvani. O ator se pronunciou sobre o assunto no sábado, 27.

É a primeira vez que o artista revela estar em um relacionamento homoafetivo. Crédito: Reprodução/Instagram

Marco publicou na sexta-feira, 26, uma foto segurando a mão do cineasta italiano com a legenda: "Chocando zero pessoas". Esta é a primeira vez que o artista revela estar em um relacionamento homoafetivo.

No Instagram, ele agradeceu a repercussão. "Sobre existir e resistir. Sobre as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito", disse. "Que a discussão se faça cada vez mais presente e natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo."

"Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todxs", finalizou.