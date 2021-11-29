Susto

Sertanejo leva chute no meio de show em Goiânia: 'Um palmeirense'

Apesar do susto, o cantor Brunno Henrique passa bem e fez um desabafo nas redes sociais.
Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 18:38

O cantor Brunno Henrique Crédito: reprodução/Instagram/@brunnohenriquecantor
O cantor sertanejo Brunno Henrique acabou passando por um susto durante seu show, no último sábado (27), em Goiânia. Enquanto o artista se apresentava, um homem subiu no palco e derrubou o músico com um forte chute. Após a repercussão, Brunno se pronunciou nas redes sociais.
“O vídeo já explica o que aconteceu, mas vou dar os detalhes. Isso aconteceu no sábado. A gente não repercutiu o vídeo, mas agora ele está tomando uma proporção, por isso vim aqui explicar. Muita gente mandando mensagem perguntando se estou bem. Estou bem, com um roxo na perna aqui, mas logo passa e está tudo beleza”, começa o cantor.
O show aconteceu logo depois do jogo da Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Segundo o cantor, o homem que agrediu ele era palmeirense e achou que Brunno tinha feito uma brincadeira contra o Palmeiras.
“Aconteceu na Final da Libertadores, em uma casa aqui de Goiânia, inclusive o show foi maravilhoso (…) A gente começou a terceira música, estava cantando Arranhão, do Henrique e Juliano, e um louco, um palmeirense, acreditem (…) Não vou explicar o vídeo, está aí o que ele fez, como ele fez. Caí do palco, não me machuquei, foi só um susto, né? Porque você não está esperando. Inclusive, estava com uma mesa de amigos flamenguistas. O cara é palmeirense e achou que eu tinha zoado o Palmeiras”, contou.
O sertanejo passa bem e demonstrou ter ficado assustado com a proporção que o vídeo tomou. “Mas, independentemente disso, não é motivo para ele ter feito isso. Não conheço o cara, não sei quem é e nem quero conhecer. O vídeo está tomando uma repercussão grande. Não postamos porque quero ser reconhecido pelo meu trabalho, mas aconteceu. Estou muito bem e bem feliz por não ter acontecido algo mais grave", concluiu.

