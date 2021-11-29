Claudia Leitte diz cumprir normas de saúde em show e cita "crítica seletiva"

Após o nome da cantora Claudia Leitte, 41, ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil após a apresentação do trio elétrico Blow Out, a equipe da cantora afirmou que o evento foi realizado respeitando todas as normas de saúde impostas pelo Governo do Estado de São Paulo.
"Só era possível entrar no local comprovando a vacinação completa da Covid-19 e, além disso, o evento foi feito com capacidade reduzida, com apenas 3 mil pessoas", diz a nota oficial. O evento ocorreu no estacionamento do Espaço das Américas, neste sábado (27).
"É válido mencionar que assim como o show de Claudia, outros tantos vêm acontecendo no Brasil e não foram criticados ou colocados em xeque em relação aos cuidados com a saúde do público. E não só shows, como também rodeios e estádios de futebol", completa.
"Claudia é uma artista responsável e ciente de seu papel, jamais faria um evento sem a autorização dos órgãos atribuídos e sem os cuidados necessários. Cabe apenas refletir sobre essas críticas seletivas e aos ataques, totalmente inconcebíveis e desrespeitosos com a artista."
Até o momento, a cantora não fez nenhuma publicação sobre o assunto em suas redes sociais. O nome da artista chegou aos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil com a hashtag #ClaudiaLeitteGenocida. O Instagram da cantora informou neste sábado (27) que o show respeitaria os cuidados para conter proliferação da Covid-19.
"Evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela secretaria de saúde de São Paulo", dizia a publicação com uma foto de Leitte pronta para subir no trio.
As imagens do bloco da cantora, porém, contrastavam com a informação, já que era possível ver uma grande aglomeração formada por pessoas sem máscaras, o que não é permitido na capital paulista. A previsão é que a população possa abdicar do item em ambientes abertos somente a partir do dia 11 de dezembro.
Entre elogios de famosos como Giovanna Antonelli, Susana Vieira e Fabiana Karla começaram a surgir críticas de internautas. "Ué, achei que ainda estávamos em pandemia", escreveu uma. "Primeiro um Stories com máscara nos bastidores, para depois aglomerar enfim a hipocrisia", falou outra.
No Twitter os comentários condenando a atitude da cantora ganharam força. "O show da Claudia Leitte ontem em SP já pode ser considerado como o marco do retorno à normalidade? Ou, para as igrejas e escolas, o distanciamento e as máscaras continuam?", perguntou um.
Já outro internauta questionou a seletividade dos ataques. "A tag 'Claudia Leitte Genocida" nos trends, mas não vi ninguém subindo essa tag para atacar outros cantores que já estão fazendo vários shows com mega aglomeração, um monte de macho fazendo isso e ninguém fala nada! Parem de ser hipócritas, seus m.", esbravejou.