Claudia Leitte diz cumprir normas de saúde em show e cita "crítica seletiva"

Claudia Leitte se apresentou com o trio elétrico Blow Out e a equipe da cantora afirmou que o evento foi realizado respeitando todas as normas de saúde. Crédito: Reprodução/ Instagram: @claudialeitte

Após o nome da cantora Claudia Leitte, 41, ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil após a apresentação do trio elétrico Blow Out, a equipe da cantora afirmou que o evento foi realizado respeitando todas as normas de saúde impostas pelo Governo do Estado de São Paulo.

"Só era possível entrar no local comprovando a vacinação completa da Covid-19 e, além disso, o evento foi feito com capacidade reduzida, com apenas 3 mil pessoas", diz a nota oficial. O evento ocorreu no estacionamento do Espaço das Américas, neste sábado (27).

"É válido mencionar que assim como o show de Claudia, outros tantos vêm acontecendo no Brasil e não foram criticados ou colocados em xeque em relação aos cuidados com a saúde do público. E não só shows, como também rodeios e estádios de futebol", completa.

"Claudia é uma artista responsável e ciente de seu papel, jamais faria um evento sem a autorização dos órgãos atribuídos e sem os cuidados necessários. Cabe apenas refletir sobre essas críticas seletivas e aos ataques, totalmente inconcebíveis e desrespeitosos com a artista."

Até o momento, a cantora não fez nenhuma publicação sobre o assunto em suas redes sociais. O nome da artista chegou aos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil com a hashtag #ClaudiaLeitteGenocida. O Instagram da cantora informou neste sábado (27) que o show respeitaria os cuidados para conter proliferação da Covid-19.

"Evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela secretaria de saúde de São Paulo", dizia a publicação com uma foto de Leitte pronta para subir no trio.

As imagens do bloco da cantora, porém, contrastavam com a informação, já que era possível ver uma grande aglomeração formada por pessoas sem máscaras, o que não é permitido na capital paulista. A previsão é que a população possa abdicar do item em ambientes abertos somente a partir do dia 11 de dezembro.

Entre elogios de famosos como Giovanna Antonelli, Susana Vieira e Fabiana Karla começaram a surgir críticas de internautas. "Ué, achei que ainda estávamos em pandemia", escreveu uma. "Primeiro um Stories com máscara nos bastidores, para depois aglomerar enfim a hipocrisia", falou outra.

No Twitter os comentários condenando a atitude da cantora ganharam força. "O show da Claudia Leitte ontem em SP já pode ser considerado como o marco do retorno à normalidade? Ou, para as igrejas e escolas, o distanciamento e as máscaras continuam?", perguntou um.