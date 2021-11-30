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Em 2022

Ivete Sangalo terá série documental na HBO Max

Ao longo de cinco episódios, Onda Boa Com Ivete vai fazer mergulho no processo criativo da artista e seus convidados. A novidade chega na plataforma em 2022.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 10:57

A HBO Max anunciou nesta segunda-feira, 29, a nova série documental sobre Ivete Sangalo. Segundo comunicado enviado pelo streaming, o seriado já está em fase final de produção.
A cantora Ivete Sangalo
Onda Boa Com Ivete vai fazer mergulho no processo criativo da artista e seus convidados Crédito: Divulgação/Rafa Mattei
Ao longo de cinco episódios, Onda Boa Com Ivete vai fazer mergulho no processo criativo da artista e seus convidados. A novidade chega na plataforma em 2022.
A cada capítulo, Ivete recebe diversos músicos consagrados para um bate-papo e desenvolvimento de novas músicas. São eles: Agnes Nunes, Carlinhos Brown, Iza, Gloria Groove e Vanessa da Mata.
Para o público, nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro, será apresentado na íntegra, com exclusividade na plataforma, o primeiro videoclipe produzido durante as gravações da série documental.
"A Ivete Sangalo é um ícone da música brasileira atual e atrai toda a família com o seu carisma e estilo musical. A música e as parcerias artísticas estão no DNA desta série, que irá contagiar a todos", disse Tomás Yankelevich, Chief Content Officer da WarnerMedia Latin America.

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