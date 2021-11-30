Após repercussão...

Caio Castro desconvida influenciadora de 16 anos de passeio de carro

O ator "desconvidou" a influenciadora digital Mari Menezes, 16, para dar uma volta no carro dele após uma corrida da Porsche Cup, que ele disputa como piloto
Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 09:14

Cio
Cio Crédito: @caiocastro | Instagram
O ator Caio Castro, 32, esteve entre os assuntos mais comentados das redes sociais nesta segunda-feira (29). Tudo porque ele "desconvidou" a influenciadora digital Mari Menezes, 16, para dar uma volta no carro dele após uma corrida da Porsche Cup, que ele disputa como piloto.
O convite, feito por meio do Instagram, acabou repercutindo negativamente por causa da pouca idade da garota. O ex-namorado de Grazi Massafera, 39, acabou precisando voltar às redes sociais para se explicar.
"É o seguinte: O que está acontecendo, internet?", questionou. "Eu estendi o convite da filha da diretora da Porsche Cup para a menina [Mari] porque ela se diz fã."
"Aí, a menina postou a foto falando que eu estava convidado ela para andar de carro", contou. "Gente, ela tem 14 anos [ela tem 16], mas beleza. A filha da diretora me ligou e disse que não gostou da atitude da Mari e falou para eu a desconvidar."
Castro ainda anunciou que, em vez da influenciadora, iria disponibilizar 100 convites para que seus seguidores assistam à corrida, dos quais um será sorteado para dar a tal volta de carro após o final da prova. A ação foi aprovada pela diretora da Porsche Cup, cuja filha era fã de Menezes.
No domingo (28), a influenciadora revelou nas redes sociais que havia sido convidada por Caio Castro para o evento. Ela expôs a conversa entre os dois.
Também disse que precisaria desmarcar uma viagem para aceitar o convite. Na sequência, ela fez uma enquete perguntando aos seguidores se deveria viajar ou cancelar os planos para "andar de carro" com Caio Castro.

