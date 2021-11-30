Caio Castro desconvida influenciadora de 16 anos de passeio de carro

O ator Caio Castro, 32, esteve entre os assuntos mais comentados das redes sociais nesta segunda-feira (29). Tudo porque ele "desconvidou" a influenciadora digital Mari Menezes, 16, para dar uma volta no carro dele após uma corrida da Porsche Cup, que ele disputa como piloto.
O convite, feito por meio do Instagram, acabou repercutindo negativamente por causa da pouca idade da garota. O ex-namorado de Grazi Massafera, 39, acabou precisando voltar às redes sociais para se explicar.
"É o seguinte: O que está acontecendo, internet?", questionou. "Eu estendi o convite da filha da diretora da Porsche Cup para a menina [Mari] porque ela se diz fã."
"Aí, a menina postou a foto falando que eu estava convidado ela para andar de carro", contou. "Gente, ela tem 14 anos [ela tem 16], mas beleza. A filha da diretora me ligou e disse que não gostou da atitude da Mari e falou para eu a desconvidar."
Castro ainda anunciou que, em vez da influenciadora, iria disponibilizar 100 convites para que seus seguidores assistam à corrida, dos quais um será sorteado para dar a tal volta de carro após o final da prova. A ação foi aprovada pela diretora da Porsche Cup, cuja filha era fã de Menezes.
No domingo (28), a influenciadora revelou nas redes sociais que havia sido convidada por Caio Castro para o evento. Ela expôs a conversa entre os dois.
Também disse que precisaria desmarcar uma viagem para aceitar o convite. Na sequência, ela fez uma enquete perguntando aos seguidores se deveria viajar ou cancelar os planos para "andar de carro" com Caio Castro.