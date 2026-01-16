Editorias do Site
Quarto Branco supera 80 horas com apenas duas desistências

A dinâmica conquistou o posto de mais longa da história do programa quando bateu 50 horas, superando o Quarto Branco do BBB 10

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:44

Candidatos do quarto branco disputam vagas para entrar no BBB 26
Candidatos do quarto branco disputam vagas para entrar no BBB 26 Crédito: Reprodução TV Globo

Os eliminados das casas de vidro do BBB 26 (Globo) estão há mais de 80 horas confinados no Quarto Branco. Até o momento, apenas duas pessoas desistiram e sete participantes ainda disputam três vagas na casa.

O QUE ACONTECEU

Elisa foi a segunda a desistir na tarde desta quinta-feira (15). Ela chorou e se emocionou ao deixar o jogo. "Quem sair daqui, tem que ganhar. Obrigado por tudo, pela amizade de vocês."

Ricardinho foi o primeiro a desistir, após cerca de 15 horas de confinamento no espaço. Logo no início do confinamento, ele intrigou os outros participantes ao evitar contato. Em voz baixa, falou com o público: "Eu sei que eles vão endoidar, porque eles vão ficar me olhando. E eu tô de boa. Tô respirando do mesmo jeito, igualzinho como eu entrei aqui".

Antes de sair, ele abriu todas as águas disponibilizadas pela produção. Ele se aproximou do barril onde ficam as águas e Chaiany provocou: "Bebe tudo". O candidato, então, começou a abrir todas as latas, fazendo os concorrentes se apressarem para pegar as unidades ainda fechadas. Nesse processo, o conteúdo de algumas foi derramado.

Quando outros participantes caíram no sono, ele os acordou. Ricardinho fez barulho mexendo na maçaneta e na porta do confinamento. Depois, quando dormiu, Matheus revidou e o acordou aos gritos.

No segundo dia de Quarto Branco, os participantes repararam que a parede do banheiro estava suja de fezes. Ricardo, que se sujou ao tentar limpar, disse não ter sujado o cômodo. Rafaela comentou: "Ih, tá espalhando. Não é melhor tirar e lavar? Tá ficando pior. O fedor tá subindo". Depois, a produção chamou Ricardo para trocar seu macacão.

Além da privação de estímulos, a produção também toca sons perturbadores para os participantes. Eles já ouviram ruídos como bebês chorando, unhas arranhando superfícies e cachorros latindo.

O Quarto Branco da atual edição virou recordista. A dinâmica conquistou o posto de mais longa da história do programa quando bateu 50 horas, superando o Quarto Branco do BBB 10.

