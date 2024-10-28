Quando começa o BBB 25? Globo define data de estreia Crédito: Divulgação / Globo

O programa, apresentado por Tadeu Schmidt, tem estreia prevista para o dia 13 de janeiro e término programado para 22 de abril. Splash obteve acesso ao plano comercial do reality.

Essa será a primeira edição do programa sem a direção de Boninho, e promete algumas novidades como um documentário e homenagens aos 60 anos da emissora e 25 do reality show.