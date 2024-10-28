Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality Show

Quando começa o BBB 25? Globo define data de estreia

Após boatos de que o BBB 25 seria a maior edição do reality, a Globo decidiu manter os 100 dias de confinamento e definiu a data de estreia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 17:42

Quando começa o BBB 25? Globo define data de estreia
Quando começa o BBB 25? Globo define data de estreia Crédito: Divulgação / Globo
O programa, apresentado por Tadeu Schmidt, tem estreia prevista para o dia 13 de janeiro e término programado para 22 de abril. Splash obteve acesso ao plano comercial do reality.
Essa será a primeira edição do programa sem a direção de Boninho, e promete algumas novidades como um documentário e homenagens aos 60 anos da emissora e 25 do reality show.
Pela primeira vez na história do programa, a entrada de todos os participantes será em dupla. As duas pessoas terão de enfrentar os desafios e provas do programa em conjunto. Em determinado momento do jogo, as duplas irão se separar e jogar individualmente. Só haverá um campeão.

Veja Também

BBB, Eliana, Vale Tudo: o que Globo prepara para completar 60 anos em 2025

BBB 25: Globo confirma famosos no programa e marca data de estreia do reality

Ex-BBBs Raquele e Lucas Pizane se unem à banda Melanina Carioca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados