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Turnê

Produtor de Madonna afirma que cantora trará turnê ao Brasil ainda este ano

William Orbit, que produziu o disco 'Ray of Light', diz que a 'The Celebration Tour' passa pelo país até o mês de setembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 08:08

A cantora Madonna para o MET Gala 2018
A cantora Madonna para o MET Gala 2018 Crédito: Reuters/Folhapress
O produtor William Orbit, que já trabalhou com Madonna, afirmou no Instagram que a cantora vem ao Brasil ainda este ano com a turnê "The Celebration Tour". Ele produziu o disco "Ray of Light", um dos mais importantes da carreira dela.
Orbit escreveu sobre ter vontade de produzir um novo disco para Madonna. "Só que com uma turnê até o outono [setembro no Brasil], com o Brasil agora na agenda, isso é improvável de acontecer. É muito difícil fazer shows todas as noites e dar tudo de si", disse.
A afirmação empolgou os fãs, que há meses questionam a cantora sobre uma vinda ao país. A última vez que ela se apresentou por aqui foi em 2012, com a "The MDNA Tour".
A atual turnê dela estreou em outubro, após a cantora ser internada por causa de uma infecção bacteriana grave. No show, ela celebra 40 anos de carreira com 47 músicas, 17 trajes de arquivo recriados e uma impressionante produção com mais de 600 luzes e 80 toneladas de equipamento.

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