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Belo cresce nas buscas do Spotify após cantar no Big Brother Brasil

Além de se apresentar no reality, Belo retoma sua parceria bem-sucedida com o Soweto, o que pode explicar a alta de streams
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 08:04

Belo é uma das atrações do Me Leva Festival
Belo retoma sua parceria bem-sucedida com o Soweto Crédito: Reprodução/ Instagram @belo
Valeu a pena: após aparecer alçado ao ar na primeira festa do Big Brother Brasil, Belo também cresceu nas buscas do Spotify, tendo um aumento de 32% na busca pelo seu perfil na Plataforma.
Os artistas que se apresentaram na mesma festa também despertaram a curiosidade do público: o Grupo Menos É Mais cresceu 18% e Péricles apresentou um crescimento de 11% no período de 10 a 17 de janeiro, na semana após a festa.
Somente a faixa Trilha Sem Fim, parceria de Belo com o Grupo Revelação, teve um aumento de 110% no número de streams. A dobradinha do marido de Gracyanne Barbosa com o Grupo Menos É Mais, Dom de Sonhar / Encaixe Perfeito / Só Me Dá Prazer, teve um aumento de 92% de aumento em streams. Péricles ficou com 86% de crescimento em streams em Será Que É Amor (Ao Vivo), feat com Macaco Gordo.
Durante a festa, a web retomou a antiga "treta" que Belo teve com Rodriguinho, motivadas por um amor em comum do passado. Os dois hoje são amigos mas, apesar disso, Rodriguinho não pode interagir com o vocalista do Soweto pelas regras do reality.

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