Preta Gil é ovacionada pelo público em retorno de show com a família

Assim que subiu ao palco, no Rio de Janeiro, Preta foi ovacionada com gritos de "eu te amo" e agradeceu o carinho do público. "Estou muito feliz, mas de uma forma que eu não sei nem explicar para vocês. Eu ia ficar muito triste se não fizesse parte dessa turnê no Brasil. Afinal de contas, a ideia de fazer esse show foi minha", disse em vídeo compartilho nas redes sociais.