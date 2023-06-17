Preta Gil é ovacionada pelo público em retorno de show com a família

A cantora Preta Gil, de 48 anos, retornou aos palcos, na noite desta sexta-feira. A cantora, que trata um câncer no intestino, foi liberada pelos médicos para participar de alguns shows da turnê "Nós, A Gente", em que canta ao lado dos familiares, como o pai, Gilberto Gil.
Assim que subiu ao palco, no Rio de Janeiro, Preta foi ovacionada com gritos de "eu te amo" e agradeceu o carinho do público. "Estou muito feliz, mas de uma forma que eu não sei nem explicar para vocês. Eu ia ficar muito triste se não fizesse parte dessa turnê no Brasil. Afinal de contas, a ideia de fazer esse show foi minha", disse em vídeo compartilho nas redes sociais.
Preta cantou músicas de Gilberto Gil e também seu sucesso "Sinais de Fogo". "Meus amores, estou aqui para contar para vocês que fui liberada pelos meus médicos para fazer uma participação na turnê nacional, agora no Brasil, da Família Gil”, escreveu nas redes sociais.
A apresentação foi prestigiada por vários famosos, como Regina Cazé, Otávio Müller, Carolina Dieckmann e Murilo Benício.