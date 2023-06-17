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Zezé Di Camargo reencontra Zilu em festa de aniversário do neto

Cantor e empresária se reencontraram em festa de aniversário do neto João Francisco, filho de Wanessa Camargo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 12:29

Zilu e Zezé di Camargo
Zilu e Zezé di Camargo se reencontraram em festa de aniversário do neto João Francisco, filho de Wanessa Camargo Crédito: Reprodução @guiartístico
O ex-casal Zezé Di Camargo e Zilu teve um reencontro amigável no aniversário de 9 anos do neto João Francisco, filho de Wanessa com Marcus Buaiz, que aconteceu em São Paulo. Nos registros publicados na rede social, os dois aparecem conversando em clima amistoso. 
Registros publicados nas redes sociais mostram os dois conversando em clima amistoso ao lado da filha, Wanessa. Segundo o apresentador Gui Artístico, que estava presente na celebração, a dupla aparentava conversar de forma amigável. "A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade", elogiou o apresentador em publicação no Instagram.
Os dois se separaram em 2012, e dois anos depois o sertanejo assumiu publicamente o relacionamento com Graciele Lacerda, apontada com a pivô da sua separação.
Zilu, Zezé di Camargo e Wanessa
Zilu, Zezé di Camargo e Wanessa: encontro em festa de aniversário Crédito: Reprodução @guiartístico
Zezé foi à festa acompanhado da atual mulher, Graciele. Já Zilu estava com o namorado, Antonio Casagrande, que está passando uma temporada com ela no Brasil. Os dois vivem juntos nos EUA. A festa também contou a presença de Marcus Buaiz, e do atual namorado de Wanessa, Dado Dolabella. 

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