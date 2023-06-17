Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Em Vitória, Marcos Palmeira fala sobre o estigma de galã: "nunca me vi nesse lugar"
Vídeo

Em Vitória, Marcos Palmeira fala sobre o estigma de galã: "nunca me vi nesse lugar"

Ator foi homenageado na edição comemorativa de 30 anos do Festival de Cinema de Vitória, que acontece até domingo (18), com sessões gratuitas, no Sesc Glória
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 09:26

São 59 anos de vida e quase cinco décadas de carreira em papéis relevantes tanto no cinema quanto nas telenovelas. Afinal, quem consegue esquecer do malandro Sandro, de "Cheias de Charme", ou mesmo do rígido Zé Leôncio, protagonista da nova versão de "Pantanal" exibida recentemente pela Rede Globo?
Claro que estamos falando de Marcos Palmeira, cujo talento foi "traduzido" em homenagem durante a edição que comemora os 30 anos do Festival de Cinema de Vitória, que acontece até domingo (18), com entrada franca, no Sesc GlóriaEm entrevista concedida a HZ, Palmeira falou da emoção de ser reconhecido por uma das mostras que mais prestigia o audiovisual independente produzido no Brasil.
"É uma honra receber essa homenagem, pois lembra meu início de carreira, como também faz pensar nas opções que tive como ator e das coisas que abri mão para estar nessa profissão", apontou o artista, dizendo que o nunca levou a sério o estigma de galã.
"Minha mãe fica orgulhosíssima, né (risos)? Para meu ego também, mas nunca me vi nesse lugar. Sempre me vi mais como o amigo do mocinho do que como o mocinho. Talvez, em algum momento, isso tenha pesado e fez com que me voltasse para o teatro, até na tentativa de desconstruir essa figura do galã que, inconscientemente, talvez tivesse deixado tomar conta de mim", responde, com franqueza e serenidade.
Durante o descontraído bate-papo, o carioca relembrou papéis marcantes no cinema, em especial nos filmes "Anahy de las Misiones" (1997) e "Villa-Lobos - Uma Vida de Paixão" (2000), dirigido por seu pai, o cineasta Zelito Viana.
Defensor do meio ambiente - possui um projeto que desenvolve a preservação dos ecossistemas naturais através da produção de hortaliças e laticínios orgânicos no Rio de Janeiro -, Marcos mostrou otimismo em relação às políticas sobre o tema defendidas pelo novo governo federal, em especial pela escolha de Marina Silva como Ministra do Meio Ambiente.

FESTIVAL CONTINUA

A edição comemorativa de 30 anos do Festival de Cinema de Vitória segue até domingo (18) no Sesc Glória, no Centro de Vitória. A programação nestes dois últimos dias de evento começa às 14h. Os destaques estão nas exibições de curtas e longas que fizeram parte da história do circuito.
Entre os destaques, os longas "A História da Eternidade", de Camilo Cavalcanti, e "Ela Volta na Quinta", de André Novais Oliveira. A entrada é gratuita.

Veja Também

Festival de Cinema de Vitória realiza mostra comemorativa até domingo (18); veja a programação

Marcos Palmeira será homenageado no 30º Festival de Cinema de Vitória

Festival de Cinema de Vitória celebra 30 anos com duas edições em 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Festival de Cinema de Vitória marcos palmeira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados