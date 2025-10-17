Pedra Azul Summit

Presidente da Globo garante: nem ele sabe quem matou Odete Roitman

Paulo Marinho participa, na tarde desta sexta-feira (17), do 20º Pedra Azul Summit, promovido pela Rede Gazeta

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:27

Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, no Pedra Azul Summit 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

"Quem matou Odete Roitman?". Segundo Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, nem ele tem essa resposta. O executivo está no Espírito Santo nesta sexta-feira (17), onde participa do 20º Pedra Azul Summit. E se, à noite, a TV Globo leva ao ar o desfecho de uma das tramas mais conhecidas da teledramaturgia nacional, Marinho diz que descobrirá a resposta junto com os telespectadores.

"Tem um bolão lá na Globo, todo mundo quer saber, mas eu também não participei do bolão. Não sei quem matou", disse o presidente do grupo, ao ser questionado pela jornalista Rafaela Marquezini, âncora da TV Gazeta. Marinho aproveitou o frenesi sobre o remake escrito por Manuela Dias para exemplificar como, em breve, a DTV+ vai revolucionar o consumo de TV aberta no Brasil.

"Vamos poder falar com milhões de brasileiros ao mesmo tempo em que se poderá oferecer publicidade segmentada. (Se fosse hoje) Você pode ver o final de Vale Tudo, interagir com o conteúdo, participar de enquetes, comprar um vestido da Maria de Fátima (personagem de Bella Campos no remake) e oferecer informações diferenciadas para as regiões do país", citou.

